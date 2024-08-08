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Экономику ЕС решили подготовить к приходу Трампа

Если бывший президент США Дональд Трамп снова станет главой Белого дома, то для европейской экономики это может стать большой проблемой. Об этом Bloomberg заявил глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью.

Экономику ЕС решили подготовить к приходу Трампа
© globallookpress.com

По его словам, надо усиливать европейскую экономику, делать ее более автономной, чтобы она сумела преодолеть любые неожиданности.

Донохью сказал, что Трамп собирается изменить систему тарифов и торговли, а значит европейцам следует углублять производительность их экономики и готовиться к тем переменам, которые могут запустить США. При этом он уверен, что у ЕС останется возможность развивать отношения с Соединенными Штатами.

Ранее в германском МИД образовали неформальную группу для подготовки к сценарию с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В Берлине считают, что такой поворот событий может иметь непредсказуемые последствия для ФРГ и ее места в мире.

В свою очередь министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем считает, что переизбрание Трампа даст импульс самостоятельному развитию Европы.

Экономика
Дональд Трамп
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