Экономику ЕС решили подготовить к приходу Трампа

Если бывший президент США Дональд Трамп снова станет главой Белого дома, то для европейской экономики это может стать большой проблемой. Об этом Bloomberg заявил глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью. Lenta.ru

«Дональд Трамп изложил совершенно иную повестку дня в отношении торговли и уровней пошлин... Мы должны продолжить углублять нашу собственную экономическую автономность, усиливать производительность нашей экономики <...> здесь, в Европе, чтобы мы были в более сильной позиции для того, чтобы справиться с теми изменениями, которые могут исходить от Америки», – заявил он. ФедералПресс

Ранее в германском МИД образовали неформальную группу для подготовки к сценарию с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. RT на русском