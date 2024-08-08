Россия и Китай в связи с санкционным давлением США могут начать использовать схемы бартерной торговли, пишет Reuters, источники которого сообщили, что две таких сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже осенью. Lenta.ru

Таким образом стороны стремятся обойти проблемы с платежами, снизить степень контроля западных регуляторов за транзакциями и ограничить валютные риски. Газета.Ru

По словам источников Reuters из РФ, российские власти разрабатывают условия бартерной торговли, исходя из того, что китайская сторона делает то же самое. Топ-менеджер крупного российского банка подтвердил, что готовится бартерная схема, но отказался раскрывать подробности. Один из источников, работающий в сфере платежей, сообщил, что обсуждается возможность торговли с Россией за счет экспорта продовольственных товаров. Другой источник в российской промышленной компании сообщил, что между организациями обсуждается экспорт металлов из России в обмен на станки из Китая. Минпромторг РФ и министерство торговли Китая не ответили на вопросы о бартерной торговле товарами. Frank Media