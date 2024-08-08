Аналитик ответил, стоит ли инвестировать при падающем рынке

Инвестировать на падающем рынке достаточно рискованно. С таким предупреждением выступил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

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Эксперт обратил внимание на то, что даже опытные инвесторы не всегда могут предсказать точку разворота. В этой связи, как уточнил он, при кратко- и среднесрочном подходах к вложению денежных средств лучше дождаться этого разворота рынка и рассматривать включение акций в портфель, когда дно уже пройдено и начинает формироваться восходящий тренд.

Долгосрочное инвестирование составляют исключение, подчеркнул аналитик. Так, если портфель инвестора рассчитан на горизонт пять — десять лет, при снижении рынка на 15–20% можно рассмотреть возможность наращивания позиций в акциях, которые инвестор считает перспективными, на свободные средства, заявил Зварич. Он рекомендует это делать поэтапно, поскольку в данном случае не исключено снижение рынка. Так, могут появиться более привлекательные уровни для покупки, отметил специалист.

В понедельник на биржах по всему миру произошел обвал. Он начался в Японии - индекс токийской биржи Nikkei продемонстрировал снижение более чем на 13%, что стало крупнейшим обвалом с 1987 года. Затем начало наблюдаться падение на биржах в других странах. В частности, индекс Мосбиржи на старте торгов упал ниже 2860 пунктов (-1,45%).