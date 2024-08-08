В России заявили о бездефицитном бюджете

Консолидированный бюджет России, состоящий из федерального бюджета, свода консолидированных бюджетов страны, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, включая территориальные, в январе-июне 2024 года был исполнен с профицитом в 126 миллиардов рублей. Это следует из предварительной оценки Федерального казначейства, на которую ссылается «Интерфакс».

Бездефицитным документ оказался с учетом полугодовых расходов в 32,657 триллиона рублей и доходов в 32,783 триллиона. В аналогичный период 2023 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 2,191 триллиона, говорится в материалах.

В ведомстве также заявили, что дефицит федерального бюджета в январе-июне текущего года составил 1,065 триллиона рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал его в 929 миллиардов рублей за указанный период. Согласно утвержденным властями поправкам, увеличившим расходы главного финансового документа страны на 522 миллиарда, за год дефицит вырастет до 2,12 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле текущего года дефицит консолидированного бюджета страны превысил отметку в четыре триллиона рублей.