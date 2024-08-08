Какие криптовалюты поднялись в цене больше всего

Издание «РБК-Крипто» собрало пять наиболее подорожавших за последний день криптовалют. Оно опиралось на рост в процентах за последние семь дней.

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Первую строчку в рейтинге криптовалют, показавших увеличение в цене, заняла XRP (компании Ripple). За сутки (с 07.08.2024–8.08.2024) криптовалюта подорожала на 19%. Эксперты объясняют такую динамику новостями о завершении разбирательства с SEC. Компания была оштрафована на $125 млн. Глава Ripple назвал это победой.

На втором месте расположилась криптовалюта TON (Toncoin). Рост за сутки составил 11%. Эксперты напоминают о том, что в четверг, 8 августа, листинг этой криптовалюты провела крупнейшая криптобиржа Binance.

На третьей строчке – XLM (Stellar). Накануне показатель падения токена был -10%. А за прошедшие сутки токен уже прибавил почти столько же — +9%. В список попали и BSV (Bitcoin SV) с ростом за сутки в 6% и SUI (Sui) также с ростом в 6%.

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла законопроект, разрешающий майнинг криптовалют. Закон вступает в силу с ноября 2024 года. Согласно тексту инициативы, майнить криптовалюту разрешается российским юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые были занесены в реестр Минцифры.