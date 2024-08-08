IT-эксперт оценил принятый в России закон о майнинге

Благодаря принятому в России закону о государственном регулировании майнинга цифровизация экономики страны выйдет на качественно новый уровень, считает заместитель генерального директора по коммуникациям компании BitRiver Олег Огиенко.

© Газета.Ru

Эксперт убежден, что в результате нововведений возрастет объем инвестиций в основной капитал, появятся новые рабочие места, станет доступна финансовая ликвидность для внешнеэкономической деятельности.

«Значительно возрастет привлекательность отрасли для инвесторов, а также российских и зарубежных институциональных заказчиков», — заявил Олег Огиенко.

По расчетам промышленных майнеров, принятие закона послужит созданию

благоприятных условий для иностранных инвестиций в новое

высокотехнологичное производство.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Россия занимает второе место по объему производства криптовалют в мире (16.25% от общемирового хешрейта), уступая только США. Однако опережает Америку по темпам роста рынка цифровых активов.

Законодательное регулирование, по оценке представителей российской криптоиндустрии, станет новым импульсом для дальнейшего экспоненциального роста отечественного майнинга.

Прогнозируется, что темпы роста рынка криптовалют в России сохранятся в диапазоне от 20 до 40% ежегодно.

Россия обладает уникальными условиями для развития новой высокотехнологичной отрасли, отмечают эксперты. Прежде всего, это наличие свободной энергетической мощности, сравнительно недорогой цены на электроэнергию для промышленности, благоприятный климат. Помимо этого, страна располагает сильной научно-технической базой и наличием высококвалифицированных специалистов.

Эти факторы позволяют России претендовать на лидерство в мировом майнинге, и в перспективе эффективно использовать этот инструмент для борьбы с западными санкциями, считают промышленные майнеры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании майнинга.

На состоявшемся в июле совещании по экономическим вопросам глава государства назвал крипторынок динамичным, перспективным направлением современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире.