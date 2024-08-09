«Предел мощностей»: Россия лишилась 10% самолетов за два санкционных года

Российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков. Об этом в интервью НСН рассказал авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Планы по выпуску почти тысячи гражданских самолетов, заложенные комплексной программой развития авиаотрасли (КПГА) до 2030 года, могут пересмотреть в сторону сокращения, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. В ходе аудита заводов Объединенной авиастроительной корпорации консультанты Сбербанка и «Газпром нефти» выявили отсутствие «экономически оправданного спроса» на подобный объем новых отечественных самолетов. Однако Гусаров отметил, что подобная оценка не соответствует действительности.

«Интересно, что информация исходит от финансовых структур. С точки зрения авиаотрасли, самолетов, запланированных в комплексной программе правительства, напротив, может не хватить до 2030 года. Располагаемый парк магистральных самолетов за минувшие два года сократился на 10%. Какие-то самолеты были задержаны на фоне санкций, какие-то возвращены арендодателям из-за невозможности эксплуатации. Но на рынке перевозок объемы растут, в прошлом году было на 10% больше пассажиров. Если так дальше пойдет, уже в следующем году мы упремся в предел провозных мощностей, без новых самолетов не сможем обеспечить нормальную ротацию. Авиапром - низкомаржинальная отрасль. Банкам выгоднее вложить деньги в строительство или куда-то еще. Но отрасль стратегическая, они не могут отказаться от финансирования, поэтому делают такие балетные па, чтобы снизить свои возможные расходы», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, в России продолжается выпуск новых самолетов, однако импортозамещение тормозит этот процесс.

«На сегодняшний день самый востребованный и самый массовый самолет, который у нас запланирован к выпуску – это МС-21. Поставки должны начаться в авиакомпании в следующем году. Завод в Иркутске полностью готов к серии 72 самолета в год. Сегодня не хватает времени и доведенного до серии сертифицированного образца. Импортные комплектующие приходится менять на российские, потому и задержка. Завод уже собрал более десятка серийных машин, но они не до конца укомплектованы, поскольку еще ведутся серийные испытания. Промышленности также не хватает огромного числа специалистов, наверное, это сегодня самое узкое горлышко», - пояснил авиаэксперт.

В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник тоже подтвердил НСН нехватку профессиональных кадров в отрасли, и уточнил, что, помимо прочего, в России недостаточно развито производство комплектующих.

«У нас есть сборочные заводы, но это конечная сборка. Должно быть 120-160 заводов по выпуску комплектующих изделий: двигателей, электроники. Какие заводы должны это производить, кто их восстановит? У нас летает 600-700 самолетов, значит ровно столько в летном состоянии нам и нужно, но их невозможно сделать при текущем подходе к отрасли. На каждый самолет нужно по два двигателя, плюс резерв. Если хотим создать 400 самолетов, нужна тысяча двигателей, а мы в год делаем 20. Для выпуска самолета также важны конструкторы, сборщики, сварщики, слесари, инженеры. Их просто нет. Кроме того, как развивать производство с такой процентной ставкой. Без денег построить самолет невозможно, а в России денег нет», - подытожил он.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил «Радиоточке НСН», что ограничение цен на авиабилеты сделает их менее доступными для граждан, Россия в этом случае рискует повторить советский опыт, когда люди днями и ночами стояли в очереди за билетами.