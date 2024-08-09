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СМИ: решение Байдена об ограничении экспорта СПГ возмутило республиканские штаты

Решение президента США Джо Байдена о приостановке одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) возмутило штаты, где традиционно сильна поддержка Республиканской партии.

Стало известно о возмутившем республиканские штаты решении Байдена
© globallookpress.com

Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy Кит Джонсон.

"В этом году, пытаясь успокоить избирателей, обеспокоенных вопросами климата, которые с опасением смотрят на любые виды ископаемого топлива, администрация Байдена объявила о приостановке выдачи будущих разрешений на американские СПГ-проекты, - пишет он. - Хотя этот шаг не повлиял на уже существующий в США экспортный потенциал, он потряс клиентов в Азии и Европе практически так же, как производящие топливо республиканские штаты".

Джонсон также напомнил, что большинство штатов, где ведется производство энергоносителей, расположены на побережье Мексиканского залива, где в 2024 году ожидается сезон ураганов. Климатические явления, как отмечает обозреватель, могут повлечь серьезные перебои в добыче энергоресурсов и, соответственно, в поставках за рубеж.

Джо Байден объявил 26 января, что власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ. По словам американского лидера, пауза обусловлена климатическим кризисом. В июле федеральный окружной суд Западного округа штата Луизиана приостановил действие введенного президентом США моратория.

Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа. Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.

Экономика
Джозеф Байден
Администрация США