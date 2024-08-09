Экономист объяснил, почему ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в РФ

Ключевая ставка сама по себе не сможет повлиять на инфляцию в стране, поскольку Банк России, устанавливающий ее, оказался ограниченным в инструментах, которые может использовать. С таким заявлением выступил в беседе с РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

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По словам эксперта, хотя обменный курс является все еще плавающим, его балансирующее действие крайне искажено. Аналогичная ситуация касается бюджетного правила, отметил экономист. Он указал на существенное нарушение связи денежной политики и фискальной через бюджетное правило.

В итоге регулятор может прибегнуть для управления инфляцией лишь к корректировке ключевой ставки и инструментам воздействия на банки, количественным ограничениям в потребительском кредитовании, а также к повышению ставок резервирования по кредитам, отметил Задорнов. Вместе с тем, по его словам, некоторые отрасли в экономике из-за льготных программ и субсидий выведены из-под действия ставки.

Ранее ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ по итогам III квартала 2024 года снизится до 7,8% с 8,6% по итогам II квартала. Таким образом, показатель практически вернется к результатам I квартала, по итогам которого инфляция составила 7,7%.