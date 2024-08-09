Азербайджан отстал от квоты ОПЕК+ по добыче нефти

Азербайджан в июле отставал от квоты ОПЕК+ по добыче нефти на 61 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights.

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В прошлом месяце страна добывала 490 тыс. б/с. Размер квоты установлен на уровне 551 тыс. б/с.

При этом по сравнению с июнем Азербайджану удалось нарастить добычу нефти на 10 тыс. б/с.

До этого стало известно, что страны – участницы ОПЕК+ договорились увеличивать предложение нефти каждый месяц, начиная с этого октября. Трейдеры уловили посыл: больше нефти означает более низкие цены. В результате котировки опустились до минимальных с начала года $75,05 за баррель. Однако аналитики предупреждают, что сохранение цен на этом уровне может стать проблемой для картеля.