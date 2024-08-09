Стало известно, что будет с российской экономикой после СВО

Бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов спрогнозировал изменения в экономике России по окончании спецоперации на Украине. По словам специалиста, к ним следует тщательно подготовиться, передает агентство «Прайм».

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Задорнов не ожидает фронтального обвала экономики. При этом он допустил замедление производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и в агрокомплексе южных регионов и металлургии.

Также экономист считает, что ситуация отразится на рынке труда. Речь идет о возврате в экономику трудовых ресурсов, отметил он. Специалист не исключил и увеличения миграционного прироста. Кроме того, он прогнозирует корректировку структуры бюджетных расходов. По мнению эксперта, на оборону они сократятся, однако понадобятся большие средства на создание институтов адаптации, работы с инвалидами, средств малой мобильности.

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Ранее Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России во II квартале составил 4% после 5,4% в I квартале. В июне 2924 года экономика выросла в годовом измерении на 3% после повышения на 4,5% в мае, на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе.