Новак возглавил подкомиссию по повышению устойчивости экономики РФ

Вице-премьер России Александр Новак назначен первым зампредседателя комиссии по повышению устойчивости экономики России на фоне активного введения западных санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, изменив состав комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики.

В нее вошла подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. До назначения Новака этот пост занимал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, который в мае возглавил Минобороны страны.

Согласно сообщению правительства, в состав комиссии также вошли министр промышленности и торговли, экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт и заммэра Москвы Мария Багреева.