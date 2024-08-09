Подсчитаны траты из главной российской «кубышки»

На 1 августа 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг 12 триллионов 277 миллиардов 510,9 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на министерство финансов России.

Месяц назад объем фонда оценивался в 12 триллионов 601 миллиард 672,4 миллиона рублей. Таким образом, за месяц главная российская «кубышка» уменьшилась на 324,2 миллиарда рублей.

Как отметила инвестиционный советник Юлия Кузнецова, совокупный доход от размещения средств фонда в финансовые активы, если не учитывать средств на счетах в Банке России, в 2024 году оценивается в 46,46 миллиарда рублей. При этом, несмотря на сокращение общего объема фонда, объем его ликвидных активов к 1 августа вырос до 4,665 триллиона рублей.

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В июле ФНД инвестировал три миллиарда юаней в ценные бумаги российских эмитентов. Сейчас ликвидная часть фонда формируется из китайской валюты, золота и рублей. Глава аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард назвал такую структуру оптимальной, если принимать во внимание геополитическую ситуацию

Ранее сообщалось, что в настоящее время количество средств в ФНБ оценивают в 6,4 процента ВВП, прогнозируемого на этот год.

В июне объем чистых инвестиций из ФНБ увеличился в пять раз, если сравнивать со средним значением с начала года. Всего в I полугодии расходы достигли 376 миллиардов.