Госдолг Японии достиг рекордной отметки

Государственный долг Японии по состоянию на конец июня достиг рекордной отметки в 1,31 квадриллиона иен, или примерно 8,92 триллиона долларов по текущему курсу. Об этом со ссылкой на данные правительства страны сообщает ТАСС.

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За три месяца объем госдолга увеличился почти на 100 миллиардов долларов. Отмечается, что это связано с необходимостью наращивать расходы на дотации домохозяйствам в связи с ростом цен.

Борясь с инфляцией, власти Японии оказались перед непростым выбором между спасением курса национальной валюты и поддержанием стабильности фондового рынка. Курс за последние месяцы колебался между 142 и 161 иеной за доллар, а на его спасение в ходе интервенций тратились десятки миллиардов. На рынке тоже наблюдались рекордные скачки, которые, как считают аналитики, были вызваны излишней поспешностью в смягчении денежно-кредитной политики Банка Японии.

Дефицит бюджета страны покрывается за счет выпуска государственных облигаций, что приводит к его зависимости от долговых обязательств, которая находится сейчас на уровне около 30 процентов. Госдолг Японии уже много лет превышает ее ВВП более чем в два раза и периодически поднимается выше рекордных отметок. По размеру этого показателя Япония уступает сейчас только США и Китаю.