Отпор Украине и ЕС: венгры и словаки ведут битву за энергоносители из России

Венгрия и Словакия добиваются возобновления транзита российской нефти, приостановленного Украиной, используя все доступные им способы. Что происходит между Украиной и европейскими странами, разбирался в своей статье для Life аналитик и публицист Александр Роджерс.

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Украина приостановила транзит нефти ЛУКОЙЛа по газопроводу «Дружба». Причиной стало включение компании Киевом в черный список. Решение остро восприняли в Венгрии и Словакии, которые получали по нему нефть. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы транзита.

А словацкий президент Петер Пеллегрини пригрозил Киеву ответными мерами. Кроме того, власти двух стран запросили консультации с украинским правительством при посредничестве Еврокомиссии.

«Украина перекрыла поставки российской нефти для Венгрии и Словакии. В ответ Будапешт и Братислава отказались поставлять Киеву электричество», - отмечает автор статьи.

Александр Роджерс обратил внимание на освещение ситуации в чешской прессе, где один из авторов заявил, что «Фицо объявил Украине энергетическую войну, которая может ее уничтожить», так как украинская армия лишится десяти процентов дизельного топлива, поставляемого из Словакии. При этом он уверен, что руководству НАТО необходимо пересмотреть оборонные планы, вычеркнув оттуда Венгрию и Словакию, так как они «подались в русские степи».

При этом в энергетическом конфликте с Украиной Венгрия и Словакия находятся в более выгодном положении, так как у них есть альтернативные источники получения нефти, а вот у Киева альтернативных поставщиков электричества нет, отмечает аналитик.

Однако конфликт в энергетической сфере негативно сказывается и на отношениях Венгрии и Словакии с ЕС. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что его страна имеет неопровержимые доказательства того, что за отказом от поставок российской нефти стоит Евросоюз.

«Развязка данной ситуации вокруг поставок российской нефти носит внеэкономический характер. И является частью более масштабной борьбы Венгрии и Словакии за собственный суверенитет», - констатировал эксперт.

Ранее Сийярто заметил, что Венгрия ожидает от Еврокомиссии отстаивания интересов членов Евросоюза перед Украиной. Он также добавил, что провел на эту тему телефонный разговор с заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. При этом Сийярто сделал для себя вывод, что он и Домбровскис оценивают ситуацию «не одинаково».