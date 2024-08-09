Россия усилила сокращение добычи нефти

Министерство энергетики сообщило, что Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, превысив целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки.

"В июле добыча в России еще больше сократилась по сравнению с июнем, превысив целевые показатели на 67 тыс. баррелей в сутки из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить", - сообщили в Минэнерго.

В министерстве добавили, что Россия подтверждает свою приверженность графику компенсаций перепроизводства нефти, который ранее был представлен в секретариат ОПЕК. Страна также призывает другие страны ОПЕК+, представившие свои планы компенсаций, придерживаться их.