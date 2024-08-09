Экономист объяснила падение главной мировой криптовалюты

Мировой рынок криптовалют переживает восстановление после значительного падения. 5 августа стоимость биткоина упала на 25%, достигнув уровня 49 тысяч долларов, но затем начала восстанавливаться. Кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила причины недавнего обрушения криптовалюты и перспективы инвестиций в этот актив.

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Падение курса биткоина совпало с падением индексов на мировых фондовых рынках. Причиной обоих событий стало беспокойство о возможной рецессии в экономике США, усугубленной растущей безработицей и долгосрочным экономическим кризисом.

Литвиненко отметила, что снижение стоимости биткоина стало 12-м значительным падением в истории этой криптовалюты, что вызвало панику среди краткосрочных инвесторов, стремящихся быстро заработать. Напротив, долгосрочные инвесторы смогли извлечь выгоду из текущих колебаний. По её словам, за последние 30 дней биткоин показал небольшой рост.

Также на падение курса повлияла неопределённость в вопросе предстоящих выборов президента США. Однако эксперты считают, что независимо от результата выборов экономический кризис маловероятен.

В случае стабильного исхода выборов кризиса не предвидится, а текущая экономическая нестабильность может оказаться выгодной для американского руководства. Литвиненко считает, что в долгосрочной перспективе биткоин продолжит расти, потенциально достигая сотен тысяч долларов. На данный момент, когда курс ниже, чем неделей ранее, а инвестиции в биткоин представляют собой наиболее выгодную возможность, резюмировала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».