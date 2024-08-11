Прогноз курса доллара к началу осени: эксперт назвал два варианта

Прогноз курса рубля к началу осени остается неопределенным и зависит от множества факторов.

«При благоприятном развитии событий, таких как стабилизация цен на нефть и отсутствие новых негативных геополитических факторов, рубль может немного укрепиться. В таком случае можно ожидать курс в диапазоне 85-95 рублей за доллар», - сообщил эксперт, замдиректора ГК "Семья" Павел Филимонов.

Впрочем, может быть и негативный сценарий для курса рубля к доллару.

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