Прогноз курса доллара к началу осени: эксперт назвал два варианта
Прогноз курса рубля к началу осени остается неопределенным и зависит от множества факторов.
«При благоприятном развитии событий, таких как стабилизация цен на нефть и отсутствие новых негативных геополитических факторов, рубль может немного укрепиться. В таком случае можно ожидать курс в диапазоне 85-95 рублей за доллар», - сообщил эксперт, замдиректора ГК "Семья" Павел Филимонов.
Впрочем, может быть и негативный сценарий для курса рубля к доллару.
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«Если же на фоне высокой ключевой ставки инфляция продолжит расти, а внешние условия ухудшатся (например, из-за падения цен на нефть или усиления санкционного давления), рубль может продолжить ослабление. В этом случае курс может превысить отметку в 100 рублей за доллар. Таким образом, к началу осени можно ожидать курс рубля в диапазоне 90-100 рублей за доллар, в зависимости от того, как будут развиваться перечисленные выше факторы», - рассказал аналитик.