В Банке России назвали условия повышения ключевой ставки до 20% и выше

Ключевая ставка может быть поднята до 20% и выше, если у Банка России будут сомнения в замедлении инфляции, рассказал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Об этом пишут «Известия».

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Заботкин отметил, что на решение ЦБ могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых значительное ухудшение внешних условий, падение российского экспорта или сокращение возможностей получения импорта.

Торможение инфляции происходит постепенно, требуется время, чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, заметил зампред ЦБ.

«Этот срок — три-шесть кварталов. Поэтому основной эффект от ранее принятых нами решений в полной мере проявится во второй половине 2024 года и далее», — пояснил Заботкин.

Напомним, что 26 июля Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. В пресс-службе регулятора уточнили, что решение обусловлено ускорением инфляции, превышением ее показателей апрельских прогнозов.