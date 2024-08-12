На Дальнем Востоке расширили границы ТОР «Амурская»

Территория опережающего развития «Амурская» в Приамурье расширит свои границы. Такое решение приняли на уровне Правительства РФ.

В границы ТОР «Амурская» войдут земельные участки, расположенные в Зейском муниципальном округе. Там возведут ГОК по переработке руды. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Реализация данного проекта поможет создать свыше 1,7 тыс. рабочих мест. Кроме того, есть план по привлечению частных инвестиций – расширенный ТОР поспособствует вливанию порядка 114 млрд рублей.

Напомним, еще один резидент ТОР - «Технониколь» построит в Хабаровске третий завод по выпуску каменной ваты. Этот строительный материал используют для звуко- и теплоизоляции.