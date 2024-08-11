Мировой спрос на золото достиг исторического пика

Центробанки по всему миру наращивают свои резервы за счет золото, спрос на драгоценный металл достиг исторического пика, пишет Nikkei Asia. Одновременно с этим ЦБ отказываются от доллара и юаня на фоне глобальных рисков и возможных экономических потрясений.

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Повышенный интерес к золоту обусловлен опасениями стран на фоне геополитической напряженности и неуверенности в стабильности мировой экономики. В Международном валютном фонде сообщили, что по состоянию на март 2024 года доля резервов в долларах составляла 58,9% от общего объема, в то время как в 2000-х годах этот показатель составлял 70%. По данным за 2023 год, мировые ЦЬ закупили почти пять тысяч тонн золота (4899), что считается рекордным уровнем.

Ранее глава финансового блока кредитной организации Тарас Скворцов сообщил о наличии плана Сбербанка на случай приостановки торгов юанем на МосБирже, при котором у клиентов банка сохранится возможность продолжить работу с национальной валютой Китая.

До этого в США сообщили о резком падении фондовых индексов на фоне открытия торгов 5 августа. Инвесторы опасаются наступления рецессии в стране на фоне роста показателей безработицы.вопреки прогнозам экспертов.