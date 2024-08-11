В ЦБ РФ оценили вероятность рецессии в российской экономике

Чем сильнее будет перегрев в российской экономике, тем больше вероятность того, что затем маятник качнется с той же амплитудой в противоположную сторону, приведя к рецессии. Таким мнением поделился в интервью «Российской газете» зампред Центробанка Алексей Заботкин.

«Своевременное ужесточение денежно-кредитной политики одновременно решает задачу замедления инфляции через охлаждение роста спроса и уменьшает риск того, что стихийно случится гораздо более значительное его сжатие», — объяснил свою точку зрения зампред ЦБ.

Эксперт обратил внимание на статистику последних нескольких кварталов, согласно которой темпы экономического роста в РФ остаются высокими. И если до середины 2023 года они сопровождались еще умеренным ростом цен в сравнении со скачком, случившимся весной 2022 года, то со второй половины прошлого года наблюдается повторное ускорение инфляции.

Заботкин отметил, что до середины 2023 года рост экономики носил восстановительный характер, целью было привлечение ранее свободных ресурсов (производственных мощностей, рабочей силы). Но в течение 2024 года ситуация изменилась, поскольку рост производства товаров и услуг связан не только с поступательным расширением производственных возможностей, но и с перегревом спроса.

Если не использовать доступные инструменты по сдерживанию спроса, компании начнут агрессивнее соперничать за ресурсы, находящиеся в дефиците, а люди станут активнее брать кредиты и закупать товары про запас из страха раскручивания инфляции.

Зампред Банка России напомнил, что регулятор дает прогноз на рост ВВП в 2024 и 2025 годах, при этом в следующем году он будет более сдержанным (0,5–1,5%), но не из-за замедления расширения возможностей производства, а потому что забежавший ранее вперед спрос стабилизируется на достигнутых высоких уровнях. Тогда он даст время производительности труда с ним сравняться.