Страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа без поставок из России.

Об этом в беседе с РИА Новости сказал сербский вице-премьер Александр Вулин.

Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

Он подчеркнул, что разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает и из России, и из других государств.

«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объёмов из других источников», — заявил Вулин.

Ранее цены на газ в Европе достигли максимальных за год значений.