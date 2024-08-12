Перечислены оставшиеся способы расчетов с Китаем

За последние недели ситуация с платежами усложнилась, и прямые трансакции перестали принимать большинство банков КНР. Оставшиеся способы расчетов с Китаем назвал председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов, его цитирует НСН.

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По словам эксперта, отказываться принимать платежи из РФ стали даже небольшие китайские банки, которые, предполагалось, менее подвержены санкциям Запада. С оставшимися учреждениями, которые не прекратили сотрудничать с РФ, работать также непросто из-за их низкого технологического уровня.

«Они могут не справляться с объемом тех поручений, которые к ним приходят. Поэтому, возможно, там некоторые платежи действительно проходят дольше. Возможно, некоторые небольшие банки ставят паузы на прохождение российских платежей. Соответственно ожидают, пока их российские партнеры обеспечат наличие юаней в ликвидности на территории КНР для осуществления этого "квиллинга" на коленке», — пояснил Кузнецов.

После введения нового пакета санкций (ограничения со стороны американского Минфина затронули порядка 300 компаний и граждан Азии, Европы, Центральной Азии, Карибского бассейна и Ближнего Востока) для платежей из доступных российским контрагентам схем расчетов остались бартер, цифровые финансовые активы (ЦФА) либо платежи через третьи страны.

Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

По словам гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, китайские банки, которые в мае-июне работали с российским бизнесом, перестали принимать платежи. Сегодня больше 98 процентов китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России, добавил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

На фоне нехватки китайской валюты российские банки резко сократили выдачу кредитов бизнесу в юанях. Суммарный объем таких валютных займов упал по сравнению с маем на 27,6 процента, до 420,9 миллиарда рублей (34,99 миллиарда юаней). Этот показатель стал минимальным с ноября 2023 года (за исключением сезонного спада кредитования в январе).