Эксперт оценил последствия запрета на импорт российского урана в США

Вступление в силу закона о запрете на импорт российского урана в США не приведет к каким-либо существенным изменениям на урановом рынке. Такое мнение высказал ТАСС директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

Закон, как ранее отмечали аналитики, оставил лазейку для продолжения поставок в США обогащенного уранового продукта из России "в порядке исключения", напомнил эксперт.

"Как и следовало ожидать, американские атомные компании (в первую очередь компания Centrus) воспользовались этой лазейкой в полной мере, первые исключения из запрета уже выданы Министерством энергетики США. Таким образом, можно сказать, что вступление закона в силу не приведет к каким-либо существенным изменениям на урановом рынке", - уверен Уваров.

Закон о запрете на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями, вступает в силу 12 августа. Документ был принят Сенатом 30 апреля 2024 года. Спустя две недели, 12 мая, его подписал президент Джо Байден. Авторы законопроекта оставили в нем лазейку, позволив до 2028 года министру энергетики США разрешать импорт этого продукта в случае, если он определит, что "нет альтернативного жизнеспособного источника низкообогащенного урана, доступного для поддержания непрерывной работы ядерного реактора или компании ядерной энергетики Соединенных Штатов, или импорт низкообогащенного урана отвечает национальным интересам". Закон ограничивает объемы закупок урана у России: в 2024 году - 476 536 кг, в 2025 году - 470 376 кг, в 2026 году - 464 183 кг и в 2027 году - 459 083 кг.