Россия нарастила поставки алюминия в Южную Корею

В первом полугодии 2024 года Россия увеличила экспорт алюминия в Южную Корею примерно на 20 процентов в годовом выражении — поставки в страны Азии замещают часть объемов, которые раньше направлялись в Европу и США. Об этом со ссылкой на источники на рынке пишет «Коммерсантъ».

Всего за январь-июнь Южная Корея закупила 154,9 тысячи тонны российского алюминия на 372 миллиона долларов, в денежном выражении экспорт вырос в 1,2 раза. В результате полугодовые объемы поставок стали максимальными с 2012 года, что позволило России стать вторым поставщиком этого металла в страну с долей в 19,2 процента, опередив Индию (15,5 процента).

В рамках тенденции на перенаправление экспортных потоков в Азию выросли поставки алюминия из РФ и в Китай. Так, за первые пять месяцев текущего года Москва продала в КНР необработанного алюминия на сумму 1,5 миллиарда долларов, что превышает половину всего объема поставок за 2023 год.

Собеседник издания напомнил, что США ввели заградительные пошлины на российский алюминий в марте прошлого года, а в апреле 2024-го вместе с Великобританией запретили ввоз алюминия, меди и никеля из РФ. Доступ к российскому металлу не закрыт в ЕС, хотя подобные дискуссии ведутся.

При этом, по данным Алюминиевой ассоциации России, на внутреннем рынке РФ может быть реализовано лишь менее четверти производимого металла. Источник «Ъ» ожидает, что в текущих условиях экспорт алюминия в Китай продолжит увеличиваться, учитывая объем рынка КНР и дружественные отношения между странами. Спрос на этот металл растет и в Южной Корее — в прошлом году он был самым высоким в мире на душу населения за счет потребностей автомобильных и электротехнических предприятий.

Ранее сообщалось, что китайский оператор магистральных электросетей State Grid Corp of China снизил закупки медного провода, но при этом начал покупать больше алюминиевого. Эксперты полагают, что таким образом КНР реагирует на глобальное и рекордное подорожание меди, которая стоит больше алюминия и отличается лучшей электропроводностью.