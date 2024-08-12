Спрогнозировано, какая отметка ждет курс рубля и юаня

Курс юаня, вероятно, продолжит восходящую динамику и вновь приблизится к 12 рублям. С таким прогнозом выступил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Он напомнил о том, что по итогам пятницы пара юань/рубль поднялась на 0,1%. Юань завершил неделю на отметке в 11,87 рубля, отметил эксперт. Нацвалюта Китая, несмотря на попытки роста на рынке энергоносителей, подорожает, считает специалист. Этому способствует пониженное предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров, указал аналитик.

«На наш взгляд, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль может продолжить движение в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей», - заявил Зварич.

На неделе инвесторы будут сфокусированы на макроэкономической статистике. В частности, существенное влияние на настроения на мировых рынках могут оказать данные по инфляции в США, которая является ключевым фактором при принятии ФРС США решений в рамках денежно-кредитной политики, указал эксперт.

Ранее эксперты, опрошенные «Известиями», сообщили, что рубль к началу сентября может торговаться к американской в среднем в диапазоне в 91,2–95,3 рубля. Поддержкой нацвалюте в том числе станут цены на нефть, жесткая политика Центробанка, отмечали собеседники издания.