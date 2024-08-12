Стало известно о повышении цен на российскую пшеницу

Закупочные цены на российскую пшеницу начали увеличиваться на 1-7% за неделю, сообщает «Коммерсант». Это связано с активностью экспортеров и оптимистичными ожиданиями фермеров после тендера на поставку рекордных 3,8 млн тонн пшеницы, объявленного Египтом.

Как отмечает источник, несмотря на конкуренцию со стороны поставщиков из Болгарии и Румынии, стоимость российской пшеницы на международных рынках остается стабильной. Однако эксперты предполагают, что экспортные цены могут вскоре начать расти.

Средние цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах увеличились на 1,9-3,2% за неделю, достигнув 16-16,3 тысячи рублей за тонну. Индекс пшеницы на Национальной товарной бирже также повысился на 1,1% за неделю и на 4,1% за месяц, составив 16,5 тысяч рублей за тонну.

На внутреннем рынке цены на пшеницу третьего, четвертого и пятого класса также увеличились, четвертый класс подорожал на 2,4%, пятый класс на 4,3%. В различных регионах России цены на пшеницу также показали рост от 4% до 7%.

Ранее сообщалось, что дистрибьюторы готовятся поднять цены на ноутбуки в России до 10% к сентябрю. По словам экспертов, причина — в росте цен на мировом рынке, в частности на компьютерные комплектующие.