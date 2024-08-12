Газ на бирже в Европе торгуется на максимуме с декабря

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник превысили $460, находясь на максимуме с начала декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $467,6 за 1 тыс. куб. м, или €41,405 за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря прошлого года.

Опасения инвесторов вызывает ситуация с транзитом газа через Украину на фоне массированной атаки со стороны ВСУ на Курскую область.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, задавшись вопросом, кому это выгодно.

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.