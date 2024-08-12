СМИ подсчитали, на сколько лет России хватит финансовых резервов

Россия сможет поддерживать нынешний уровень бюджетных трат только в течение примерно 5 лет. Об этом пишет издание The Economist.

Власти РФ активно тратят средства на социальные выплаты, инфраструктурные проекты и программы поддержки экономики в условиях растущей инфляции.

Эксперты отмечают, что на фоне повышения ключевой ставки до 18% Центробанк пытается сдержать ускорение роста цен. Однако правительство одновременно реализует множество программ по субсидированию кредитования для населения и бизнеса под низкие проценты.

«Такое вмешательство явно ограничивает эффективность ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией», — пишет газета.

В итоге домохозяйства тратят на обслуживание долгов около 11% располагаемых доходов — примерно столько же, как и в 2021 году при гораздо более низкой ключевой ставке.

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Несмотря на высокие процентные ставки, объемы нового кредитования активно растут — компаниям выдается более 20% кредитов в годовом исчислении.

«При такой динамике резервы, накопленные в 2010-х годах, будут исчерпаны приблизительно через 5 лет. Россия не сможет бесконечно наращивать дефицит бюджета», — резюмировало издание.

До этого заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки выше 20%.