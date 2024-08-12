Экономике одной из стран ЕС предрекли остановку роста

Роста немецкой экономики в 2024 году не ожидается. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Как отмечается, в стране прогнозируется неожиданный спад во втором квартале. Согласно исследованию экономистов, ВВП ФРГ вырастет на 0,1% в 2024-м и на 1,1% - в 2025-м. Во втором квартале текущего года страна столкнулась с неожиданным спадом экономики, при этом некоторые показатели демонстрируют небольшое восстановление.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что в ФРГ наблюдается стагнация экономики. При этом, по мнению экспертов, страна вряд ли сможет выйти из текущего состояния. Среди факторов спада - отсутствие у фирм желания инвестировать и осторожность потребителей являются основными причинами спада, отметили специалисты.

Уровень инфляции в Германии превышает уровни в других странах, указали в публикации. Согласно индексу делового климата IFO, в ФРГ слабо развивается транспорт и логистика. Кроме того, сообщается о проблемах в строительной сфере.