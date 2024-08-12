Как изменятся цены на вина и крепкий алкоголь после повышения пошлин

Увеличение пошлин на вино и крепкий алкоголь из недружественных государств повлечет за собой существенный рост розничных цен. Об этом пишет РБК Вино.

© РИА Новости

Подчеркивается, что ценовой скачок можно будет увидеть по бюджетным импортным винам (рост составит 10-15%) и премиальным крепким напиткам (20-25%). Эксперты считают, что удорожание коснется именно нижнего ценового сегмента.

В статье подчеркивается, что розничная цена на вина из недружественных стран до 1000 руб. за бутылку может вырасти на 10 – 15%, вина в ценовом диапазоне от 1000 до 3500 руб. прибавят 5 – 10% к цене, а более дорогие вина — порядка 5%. Пошлины вводят для защиты российского рынка от внешних факторов, пишет издание.

Ранее сообщалось, что, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, россияне впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже восьми литров на душу населения. Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения за 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. Причем еще месяцем ранее аналогичный показатель достигал 8,01 литра, а в 2023 году — 8,44 литра.