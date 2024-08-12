Российские банки сократили кредитование в юанях

Российские банки испытывают нехватку юаневой ликвидности из-за санкционного давления и сложностей с расчетами. В июне объем валютного кредитования корпоративных клиентов рухнул на 27,6% по сравнению с маем – до ¥34,99 млрд. Об этом пишет РБК.

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Это минимум с ноября 2023 года, если не считать январского спада, отметило издание

Причиной стал дефицит юаней на рынке, вызванный осторожностью китайских банков при работе с Россией из-за угрозы попасть под вторичные санкции.

«Снижение корпоративного кредитования в юанях обусловлено нехваткой валютных пассивов у банков», – пояснил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

«Ситуация с кредитованием в юанях определяется дефицитом ресурсной базы, который может быть связан со снижением притока экспортной выручки», – добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По его словам, «риски дальнейшего сокращения кредитования в юанях существуют».

«Валюта сосредоточена у определенных банков, из-за санкций серьезно ограничивших каналы трансмиссии юаней», подытожил главный экономист Сбера Михаил Матовников. Он допустил подорожание юаневых ссуд из-за конкуренции за пассивы среди дефицитных банков.

На прошлой неделе агентство Reuters уже сообщило, что Россия и Китай могут вернуться к бартерной торговле этой осенью. Этот шаг позволит обойти платежные проблемы, снизить валютные риски и избежать контроля западных регуляторов.