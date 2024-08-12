Энергетик раскрыл, изменится ли цена на газ в Европе до нового года

Цена на газ в Европе зимой будет зависеть от погоды и спроса, рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с NEWS.ru энергетик подчеркнул, что также оказать влияние могут непредвиденные обстоятельства, например приостановка транзита через Украину.

Если не будет происходить экстренных вещей, которые грозят приостановкой транзита газа через Украину, при прочих равных все будет зависеть от погоды, в зависимости от того, как долго в Европе продержатся высокие температуры. Это вызывает дополнительный спрос на газ. Жара — плохой фактор для европейского рынка, — пояснил Юшков.

По его словам, влияние оказывает даже погода в Азии. Так, уточнил он, когда там жарко, страны готовы платить за газ много. Из-за этого между европейским и азиатским рынками возникает конкуренция за ресурс, отметил энергетик. По его словам, цены на газ в Европе зависят и от начала отопительного сезона.

Два предыдущих года в Азии были очень теплые зимы. Отопительный сезон начинался позже, во многих странах Европы за всю зиму температура не опускалась ниже нуля. Это позволяло мало тратить газ из подземных хранилищ. Так что все будет зависеть от погоды, если не сократятся поставки газа из России, не будет аварий на крупных СПГ-заводах, газопроводах. По сравнению с 2022 и 2023 годами ситуация стабилизировалась. Слишком дорогой газ вызвал обрушение потребления в Европе, — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе растет на фоне боев в Курской области. Цены топлива по индексу нидерландского хаба TTF за день поднялись на 5,8%. Сентябрьские фьючерсы подорожали с $410 до $438 за тысячу кубометров.