Эксперт оценил возможность биткоина заменить доллар

Биткоин и подобные ему токены не смогут заменить традиционные фиатные деньги в международной торговли. Так возможности криптовалюты оценил криптоаналитик Виктор Першиков, его слова приводит «Абзац».

© Lenta.ru

По словам эксперта, криптовалюту невозможно потерять, подделать или украсть, а все трансакции с ее использованием, прозрачны, и их можно отследить. Поэтому стейблкоины — токены, привязанные к другим валютам или к активам вроде драгоценных металлов, в условиях санкций стал активно использовать российский бизнес. Пока ряд банков не пропускают платежи в долларах, стейблкоины можно отправить в любую страну и расплатиться за все, что угодно. Такая практика подкрепляет мнения, что криптовалюты станут основой для международных расчетов.

«Криптовалюта является альтернативой обычным фиатным деньгам в том смысле, что она обладает схожими характеристиками и может использоваться в качестве средства платежа за какие-то товары или услуги. Однако я не думаю, что криптовалюта в будущем заменит, например, американский доллар или какие-то другие активы. Главная причина — высокая волатильность. Пока ты этот биткоин отправил, хоть он и быстро доходит до получателя, стоимость может измениться, что повлияет на сделку», — объяснил Першиков.

В сложившихся условиях говорить, что криптовалюты заменят доллар, преждевременно. Однако они могут стать самодостаточным участником финансового рынка, предположил эксперт.

В июле 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года. Его авторы также прорабатывали разрешение использовать такие платежные средства экспортерам, испытывающим проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам.

В Центробанке поддержали использование криптовалюты и майнинга в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам. В середине июля президент России Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг, проработав решения по тарифам и налогам. По его словам, существуют риски из-за высокого потребления электроэнергии в ходе добычи криптовалют.