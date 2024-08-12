Цена на газ в Европе резко выросла. Как на это повлияло вторжение ВСУ в Курскую область?

В понедельник, 12 августа, цены на газ в Европе подскочили. Утром стоимость тысячи кубометров составляла 460 долларов, но за несколько часов цена резко выросла. К середине дня сентябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах в торговались по 491,02 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это максимальный уровень с декабря 2023 года.

Цены на газ в Европе растут на фоне опасений прекращения поставок из России

Сейчас рост цен на газ в Европе идет с начала августа и продолжается из-за риска перебоев с украинским транзитом. Дело в том, что участники рынка опасаются возможных перебоев на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая располагается в Курской области. Сейчас в регионе идут боевые столкновения между армией России и Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Через эту станцию проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу через Украину. В год через «Суджу» проходит порядка 15,3 миллиарда кубометров газа. ГИС «Суджа» находится в нескольких километрах к юго-западу от одноименного города. Газ через нее поступает в подконтрольную Украине Сумскую область для дальнейшей прокачки в Европу. Раньше транзит шел через две станции, но в мае 2022-го Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Украинская сторона объяснила это «утратой контроля» над объектами ГТС, расценив ситуацию как форс-мажор. На такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в ЕС.

«Если экспорт прекратится, оперативно перенаправить эти объемы будет некуда. Тогда мировое предложение уменьшится — и это провоцирует рост цен», — констатировал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

$ 490 за тысячу кубометров превысила цена на газ в Европе

В пятницу, 9 августа, в «Газпроме» подтвердили, что рост цен на газ связан именно с ситуацией вокруг «Суджи». «А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — Сергей Куприянов. По его словам, также существенным фактором для роста цен могли стать плановые профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. «По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится», — заключил он.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что рост биржевых цен на газ в Европе на фоне опасений из-за возможной остановки транзита через Украину может оказаться значительным, но не таким мощным, как в 2022 году. «Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров», — обозначил пределы специалист. Рекордных уровней позапрошлого года цены не достигнут, поскольку поставки через Украину сейчас «не столь большие», указал он.

«Газпром» стал снижать подачу газа для Европы через Украину

В среднем в августе объем прокачки через «Суджу» составляет более 40 миллионов кубометров в сутки. Однако в этом году подачу немного снизили. Так, 12 августа она составляет 39,6 миллиона кубометров. А накануне объем прокачки составил 39,3 миллиона кубометров. При этом причины снижения прокачки в «Газпроме» не поясняют.

Юшков Сергей Правосудов говорит, что «вероятность прекращения транзита минимальна».

Транзит через Украину — один из двух сохранившихся маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй — одна из двух ниток газопровода «Турецкий поток», по другой нитке трубопровода газ идет на турецкий рынок. По ГТС Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы (сейчас в основном в Австрию, Венгрию и Словакию), а также в Молдавию. По «Турецкому потоку» газ поставляется в страны Балканского полуострова (Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и др.) и в Венгрию.