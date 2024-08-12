Цены на кофе подскочили из-за ожидаемых заморозков в Бразилии

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Цена фьючерсов за аравийский кофе на Нью-Йоркской бирже выросла на 7% из-за ожидаемых заморозков в Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что этот рост стал крупнейшим за последние пять недель. Причиной подорожания стал прогноз метеорологов, которые в ближайшие несколько дней ожидают заморозков на территории крупнейшего производителя кофе — в Бразилии. Как считают специалисты, похолодание может серьезно отразиться на урожае кофейных зерен.

«Даже минимальные заморозки в некоторых районах Серрадо и Высокой Могианы вызвали новые опасения по поводу предложения. На рынке и без того сложная ситуация, которая не терпит сбоев в производстве», — сказал президент торговой компании Cazarini Trading Тиаго Казарини.

При этом ущерб для урожая может иметь долговременные последствия — если перед заморозками пройдут какие-либо осадки, это может вызвать преждевременное цветение кофе. В свою очередь, после цветения зерна попросту не выживут, когда наступят заморозки. Это может повлиять на урожай бразильского года в 2025 и 2026 годах.

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