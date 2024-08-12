Цена нефти марки Brent поднялась выше 82 долларов за баррель впервые с 26 июля

Цены на нефть на мировом рынке продолжают увеличиваться с началом недели, 12 августа стоимость нефти марки Brent поднялась выше 82 долларов за баррель.

Нефть марки Brent подорожала впервые с 26 июля, следует из данных торгов, передает РИА «Новости».

На 21.26 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 3,28% и составила 82,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть на WTI увеличились на 4,07%, достигнув 80 долларов.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в пятницу выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.