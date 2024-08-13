Индия и Россия нашли способ решить проблему «зависших рупий»

Индия и Россия рассматривают возможность запустить рынок рупия-рубль по динамическому справочному обменному курсу, пишет Economic Times со ссылкой на два источника.

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Этот вопрос вместе с идеей механизма подтверждения платежей будут обсуждаться на встрече высокопоставленных представителей регуляторов и коммерческих банков в Москве на этой неделе. Использование такого обменного (справочного) курса рупия-рубль должно помочь решить проблему «зависших рупий» и обойти «долларовые торговые барьеры», установленные санкциями США.

Как пишет издание, сейчас банки, которые обрабатывают экспортно-импортные платежи и любые потоки капитала между двумя странами, вынуждены использовать доллары при конвертации валют. То есть кредитные организации проводят две, почти одновременные транзакции — рупии в доллары и доллары в рубли — чтобы получить обменный курс рупии к рублю. Однако в связи с санкциями и недоступностью SWIFT для ряда российских банков, объем таких расчетов с конвертацией через доллар значительно сократился.

«В этих обстоятельствах можно использовать справочный обменный курс рупия-рубль, который может устанавливаться Резервным банком Индии (RBI) и Банком России и пересматриваться для синхронизации с рынком. Однако для того, чтобы справочный курс стал транзакционным курсом, нам нужна договоренность, в которой два центральных банка открывают окна для периодического вмешательства», — рассказал высокопоставленный банкир.

Как пишет Economic Times, похожее соглашение Индия уже заключила с ОАЭ. Страны проводят расчеты в национальных валютах, дирхамах и рупиях, при этом Центробанки выполняют роль маркет-мейкера, принимая иностранную валюту.

По информации издания, обсуждать эти вопросы в Москву прилетели заместитель управляющего RBI Раби Санкар и высокопоставленные представители некоторых госбанков Индии. Недавно регулятор страны собирал отзывы от банков и финансовых организаций, работающих с российскими фондами, зарегистрированными в Индии.

В мае индийская Hindustan Times со ссылкой на источники сообщала , что большая часть «зависших российских рупий» была использована. Значительные средства в индийской валюте, полученные от продажи нефти, с 2022 года копились на специальных счетах востро в рупиях (SRVA) российских экспортеров.