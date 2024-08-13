Искусственный интеллект разгонит цены на важнейший ресурс

Развитие искусственного интеллекта приведет к росту цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

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Причиной такого развития событий станет оперативное строительство большого числа дата-центров для обработки и хранения информации, которые потребляют большое количество электричества. Из-за этого цены на этот ресурс в США к 2025 году могут увеличиться почти в десять раз. Как следствие, начнется строительство новых электростанций. Однако на это уйдет несколько лет. Пока будут возводиться новые объекты генерации, электроэнергия продолжит дорожать.

В начале июля 2024 года электроэнергия в Германии выросла в цене на 3000 процентов. Всему виной компьютерный сбой. В результате скачка цен закрылось несколько крупных предприятий.

Между тем странами с самой доступной электроэнергией оказались Исландия и Люксембург. Россия расположилась на пятом месте, а на последних позициях — Молдавия и Латвия.