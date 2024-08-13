В России снизилась добыча нефти

По итогам июля 2024 года добыча нефти в России снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки в сравнении с июньским показателем. Lenta.ru

Объем нефтяного экспорта России в июле упал на 280 тысяч баррелей в сутки до самого низкого с августа 2023 года уровня в 7,4 млн б/с. News.ru

Днем ранее ОПЕК в своем отчете опубликовала данные, согласно которым превышение Россией плана ОПЕК+ в июле составило 111 тыс. б/с. В свою очередь, Минэнерго РФ сообщало, что превышение целевых показателей по сделке ОПЕК + в июле составляло 67 тыс. б/с, в августе и сентябре оно должно быть исправлено. ТАСС