Министерство энергетики Австрии заявило об огромном риске для экономики страны в случае внезапного прекращения поставок российского газа на фоне атак Украины вблизи газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение австрийского ведомства.

"Пока есть зависимость от российского газа, существует огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями. Мы должны как можно скорее покончить с зависимостью Австрии от поставок российского газа", - сказали агентству в Минэнерго республики.

Отмечается, что австрийская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от импорта топлива "Газпрома", который продолжает питать тяжелую промышленность страны, ориентированную на экспорт.

По информации Bloomberg, к 2026 году запасы газа в республике могут сократиться до 15% от объемов хранилищ, если поставки из России резко прекратятся, и Австрия не сможет обеспечить переправку топлива через Италию. Среди европейских стран Австрия поддерживает одну из самых долгосрочных связей с российскими энергоносителями.

Ранее правящая коалиция Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности республики. По последним оценкам, доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет 80-90%. В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между "Газпром экспортом" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.