Спрогнозировано, будет ли юань стоить выше 15 рублей
Повышение курса юаня до уровня в 15 рублей за юань произойдет только в том случае, если российский импорт резко восстановится, заявил Banki.ru аналитик компании «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.
При этом указанный сценарий вряд ли будет реализован, считает эксперт. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, для такого удорожания курса юаня российская нацвалюта должна ослабевать к доллару быстрее, чем юань. Такая ситуация возможна при падении цен на нефть или снижения объемов российского экспорта, подчеркнул аналитик. Он не исключает, что это произойдет в ближайшие пару лет.
По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, в этом году подорожания юаня до 15 рублей ожидать не стоит, но это возможно к концу следующего года. Он также отметил, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России продолжит оставаться фактором укрепления рубля как минимум до второго полугодия 2025-го.
Ранее главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич заявил, что курс юаня, вероятно, продолжит восходящую динамику и вновь приблизится к 12 рублям. Он напомнил о том, что по итогам пятницы пара юань/рубль поднялась на 0,1%.