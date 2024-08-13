Названа страна, получившая лучшую цену за российский газ

В Европе Сербия получает лучшую цену за газ из России. Об этом заявил сербский министр без портфеля Ненад Попович на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Lenta.ru

«Мы получаем самую лучшую цену [российского] газа в Европе, и это помогает Сербии развивать свою экономику», — отметил Попович. News.ru

Сербская государственная «Србиягаз» и российский «Газпром» имеют контракт на поставки газа до июня 2025 года. В прошлом году РФ поставила на рынок Сербии 2,68 млрд кубометров газа. Ожидается, что по итогам этого года объем прокачки составит более 3 млрд кубометров. При этом в зимний период стороны договорились об увеличении поставок с 6 млн до 11 млн кубометров в сутки. Газета.Ru