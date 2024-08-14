Подсчитана выгода России от свободной торговли с Индией

Если Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключит с Индией соглашение о свободной торговле, то ВВП России получит дополнительные 1,52 процента роста. К такому выводу пришли авторы исследования «Оценка влияния либерализации торговли товарами между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индия на российско-индийскую взаимную торговлю», подготовленного Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ).

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В денежном выражении этот рост оценивается в 32,4 миллиарда долларов. В целом для ЕАЭС прирост ВВП составит 1,47 процента, или 34,9 миллиарда долларов.

Авторы исследования отмечают, что в 2023 году Индия вышла на пятое место в мире по размеру экономики с номинальным ВВП в 3,57 триллиона долларов. К 2025 году она займет уже четвертое место. Свободная торговля с ЕАЭС увеличит ВВП этой страны на 0,71 процента, или на 27 миллиардов долларов.

«После заключения соглашения наиболее значительно вырастет экспорт в Индию таких отраслей России, как производство растительных и животных жиров, производство металлических изделий, производство резины и пластмассы, черная металлургия, алюминиевая промышленность и прочие», — гласит исследование.

Эксперты полагают, что данное соглашение обернется ростом индийского импорта в РФ по таким позициям, как транспорт, рис, металлические изделия.

Ранее сообщалось, что индийские и российские компании могут построить в РФ совместный автомобильный завод. Для продукции этого предприятия будут открыты рынки обеих стран.

По итогам последнего месяца весны 2024 года товарооборот России и Индии увеличился до рекордной отметки в 7,5 миллиарда долларов.