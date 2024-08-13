Центробанк РФ резко повысил курс доллара на три рубля, до 92,66 рубля

Центробанк (ЦБ) России поднял официальный курс доллара на 14 августа до 92,66 рубля, что выше предыдущего значения почти на 3 рубля. Официальный курс валюты во вторник, 13 августа, был опубликован на сайте регулятора.

Впервые с 19 апреля евро стоит больше 100 рублей. Его официальный курс составил 100,56 рубля. Юань в свою очередь подорожал на 17 копеек, до 12,0233 рубля, следует из публикации на сайте.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко стабильному курсу рубля благоприятствует целый ряд факторов, однако геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на российскую валюту.

В июле ЦБ представил обновленную систему расчета курса доллара и евро. Согласно новой методике, официальный курс валют будут определять в соответствии с данными о внебиржевых сделках между банками, которые были заключены до 15:30 каждого дня по московскому времени.

В июне в пресс службе регулятора заявили о приостановке торгов долларом и евро на Мосбирже в связи с соблюдением американских санкций Евросоюзом. Кроме того, регулятор сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом. Соответствующее решение было принято с целью «сокращения рисков».