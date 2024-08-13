Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

Импорт из РФ в Чехию в первой половине 2024 года вырос на 11,4 процента год к году. При этом основным драйвером такого увеличения стали закупки страной российского газа, взлетевшие по сравнению с январем-июнем 2023-го в восемь раз. Об этом сообщает портал Ekonomickydenik.

В целом стоимость поставок из России в европейской стране оценили в 34,2 миллиарда крон (около 1,36 миллиарда евро). Газ из РФ обошелся ей в указанный период в 8,5 миллиарда крон, то есть примерно в четверть от общей суммы.

Названа страна, получившая лучшую цену за российский газ

Отмечается, что закупки газа увеличиваются с октября 2023 года. В Чехии не имеют действующих контрактов с «Газпромом», поэтому приобретают излишки с рынков Австрии, Венгрии и Словакии, получающих топливо из России в том числе с использованием украинского транзита. Как указывают журналисты, заинтересованность в закупках этого вида российского сырья возросла в Чехии в связи с действующими тарифами по транспортировке через Германию, увеличивающими стоимость норвежского газа, а также американского сжиженного газа, поступающего морским путем, на пять процентов.