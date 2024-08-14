Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

На фоне заметного снижения курса рубля отдельные эксперты предполагали, что спрос на иностранную валюту вырос за счет улучшения ситуации с импортом, однако опрошенные BFM участники рынка указали, что ситуация развивается прямо противоположным образом.

Как объяснил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло, насколько ему известно, ситуация с платежами стабильно деградирует. Блокировать расчеты с Россией начали уже не только крупные банки Китая, но и региональные.

Прямой и косвенный импорт из Европы также сокращается, никаких изменений в этом вопрос в последнее время не наблюдается. Он напомнил, что даже Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о падении импорта на 10 процентов в первом полугодии в денежном выражении. Если учитывать возросшие издержки (более сложные цепочки поставок, расходы на платежных агентов), то физический импорт мог упасть и более чем на 15 процентов.

Россия и Китай возвращаются к бартерным сделкам: как это изменит двустороннюю торговлю?

Предприниматель из Москвы, который возит промышленное оборудование из Турции, подтвердил, что ситуация по направлению не меняется. Компания пробовала различные способы оплаты, но найти стабильный работающий вариант не получилось.

«Если мы говорим про законные пути оплаты, законные перемещения товара через границу, то я не слышал, чтобы у кого-то становилось лучше. Идет тенденция на дальнейшее ухудшение», — констатировал он.

Гендиректор компании, которая занимается поставкой оборудования для металлообработки из Китая, рассказал, что что-то получается проводить через Узбекистан и Киргизию, но эти каналы постепенно обрезают. Обращения в Минпромторг в связи с тем, что зависли деньги по гособоронзаказу, не помогают.

Накануне официальный курс евро впервые с апреля этого года превысил 100 рублей, а доллар поднялся выше 92 рублей. С начала прошлой недели доллар прибавил уже почти десять рублей, при этом его курс начал отрываться от курса юаня.