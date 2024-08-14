При каком условии доллар может вернуться к 120 рублям

Возвращение курса доллара к 120 рублям возможно в случае падения и сохранения цен на нефть на уровне ниже $70 за баррель длительное время, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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По его словам, в ближайшее время рубль продолжить слабеть, но этот процесс будет идти медленнее, чем в последние дни.

«Если котировки нефти марки Brent уйдут ниже $70 и надолго там закрепятся, то доллар через относительно короткое время способен вернуться к 120 рублям или даже выше», — заявил Бабин.

По мнению аналитика, в ближайшие недели рубль продолжит дешеветь, но скорость ослабления российской валюты замедлится по сравнению с той, что мы наблюдаем с конца прошлой недели.

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Банк России установил официальный курс доллара США на 13 августа на уровне 89,9475 рубля, евро — 96,6852 рубля, юаня — 11,8576 рубля. Таким образом, американская валюта подорожала на 1,96 рубля, европейская — на 1,5 рубля по сравнению с официальным курсом предыдущего дня. Курс юаня, напротив, снизился на 3,35 копейки.

Как сообщалось ранее, в последнее время на внебиржевом рынке в России наблюдаются резкие скачки курса доллара, при этом биржевой курс юаня остается стабильным. Отмечалось, что раньше эти валюты вели себя «синхронно» по отношению к рублю.